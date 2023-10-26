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26 октября, 06:13

Эмери оценил прогресс «Астон Виллы» за последний год

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о прогрессе команды за последний год. Он признался, что доволен проделанной работой.

«Моя идея — быть требовательным к себе как тренеру. Когда 20 лет назад я начал работать тренером, моей целью всегда было учиться, совершенствоваться и становиться лучше каждый день», — цитирует Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В этом сезоне команда выступает в групповом этапе Лиги конференций УЕФА. В турнирной таблцие АПЛ «Астон Вилла» занимает 5-е место, набрав 19 очков в 9 турах.

ФК Астон Вилла
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