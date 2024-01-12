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Сегодня, 16:41

Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ

Руслан Минаев
Унаи Эмери.
Фото Reuters
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим в АПЛ в декабре. Испанский специалист обошел Юргена Клоппа («Ливерпуль), Андони Ираолу («Борнмут») и Дэвида Мойеса («Вест Хэм»).

В прошедшем месяце бирмингемцы проиграли один из семи матчей, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

Эмери получил приз во второй раз в карьере. Он становился лучшим тренером месяца в АПЛ в апреле 2023 года.

«Астон Вилла» после 20 туров набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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