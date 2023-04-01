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Сегодня, 16:07

Эмери: «Феликс мне нравится, но «Астон Вилла» никогда не боролась за него»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал информацию о том, что клуб хотел зимой подписать нападающего Жоау Феликса, который сейчас выступает за «Челси».

«Сделка с Жоау Феликсом в январе не была для нас абсолютно невозможной, но он хотел играть в Лиге чемпионов. У него высокая зарплата, и «Челси» заплатил за него много денег. Он мне нравится, но мы никогда не боролись за него», — цитирует журналист Фабрицио Романо Эмери.

Феликс перешел в «Челси» на правах аренды зимой 2023 года. Срок соглашения 23-летнего англичанина с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Феликс провел за лондонский клуб 9 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 милиионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
Унаи Эмери
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