Эмери о победе над «Саутгемптоном»: «Мы можем добиться большего»

Сегодня, 21:30
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0).
«Я думаю, мы можем добиться большего. Мы должны это сделать, потому что путь будет трудным. У каждой команды в АПЛ очень тяжелые матчи. Многие команды пытаются подписать игроков, чтобы улучшить свои показатели и удержаться в чемпионате Англии. На данный момент мы подписали только одного футболиста. Мы, прежде всего, даем нашим игрокам возможность показать, что они стали лучше вместе с нами», — приводит слова Эмери BBC Sport.
«Астон Вилла» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 15 очками — на последней строчке.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования