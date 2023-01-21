Эмери о победе над «Саутгемптоном»: «Мы можем добиться большего»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0).

«Я думаю, мы можем добиться большего. Мы должны это сделать, потому что путь будет трудным. У каждой команды в АПЛ очень тяжелые матчи. Многие команды пытаются подписать игроков, чтобы улучшить свои показатели и удержаться в чемпионате Англии. На данный момент мы подписали только одного футболиста. Мы, прежде всего, даем нашим игрокам возможность показать, что они стали лучше вместе с нами», — приводит слова Эмери BBC Sport.

«Астон Вилла» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 15 очками — на последней строчке.