Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:17

Эмери о поражении от «Ливерпуля»: «Я могу быть оптимистом, но разочарован результатом»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Мы приложили большие усилия. За 90 минут были моменты и у нас, и у них. У нас были моменты, и если бы мы их реализовали, то, возможно, матч сложился бы иначе. В первом тайме было тяжело, потому что у нас были моменты, но мы не забили, а они забили два гола со стандартов. Нам нужно больше контролировать момент паса, но против «Ливерпуля» все по-другому. Я могу быть оптимистом, но разочарован результатом», — приводит слова Эмери Sky Sports.

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и с 25 очками идет на 6-м месте в таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 18 очками — на 12-й строчке.

ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
Унаи Эмери
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Лавров рекомендовал выполнить предложения по демилитаризации Украины «подобру-поздорову»
Глава Генштаба Герасимов: ракетные удары ВС РФ парализовали работу украинского ВПК
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ливерпуль» близок к трансферу Гакпо из ПСВ за 45 миллиона евро

ПСВ объявил о переходе нападающего Гакпо в «Ливерпуль»