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Сегодня, 02:55

Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на январское трансферное окно

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Я доволен тем набором игроков, который у меня есть, но один или два футболиста могут уйти в январе. Мы также можем усилиться, но я вижу, что команда идет в правильном направлении. Мне все нравилось с момента прихода в «Астон Виллу», я все еще доволен. Но дело в том, что в январе трудно найти кого-то, кто сделает команду сильнее. Тем не менее, мы попытаемся, но те, кто играет за нас сейчас — очень важны, ведь до открытия трансферного окна нам предстоят два серьезных матча», — приводит Sky Sports слова Эмери.

«Астон Вилла» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 18 очками в 15 матчах. В понедельник, 26 декабря «виллианы» сыграют против «Ливерпуля» в 17-м туре чемпионата Англии. Этот матч станет для команды первым после паузы в сезоне на ЧМ-2022.

Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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