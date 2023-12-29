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Сегодня, 17:15

Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Может быть, мы что-то изменим, но не на 100 процентов. Мы будем начеку, если у кого-то из игроков появится возможность пополнить наш состав. Но мы и так получаем хорошие результаты, хорошую приверженность и конкурентные структуры. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, чтобы оформить какие-либо трансферы», — цитирует Эмери Sky Sports.

После поражения в матче с «МЮ» (2:3) 27 декабря у «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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