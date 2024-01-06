Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Астон» Виллы Унаи Эмери рассказал о целях команды на текущее трансферное окно. Он допустил, что несколько игроков могут покинуть клуб.

«В свою очередь, если мы и попытаемся приобрести новых футболистов, то только тех, которые точно смогут усилить наш состав. Но на текущий момент непонятно, получится ли у нас купить их в январе», — цитирует Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 20 туров АПЛ команда набрала 42 очка и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль».