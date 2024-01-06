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Сегодня, 11:17

Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон» Виллы Унаи Эмери рассказал о целях команды на текущее трансферное окно. Он допустил, что несколько игроков могут покинуть клуб.

«В свою очередь, если мы и попытаемся приобрести новых футболистов, то только тех, которые точно смогут усилить наш состав. Но на текущий момент непонятно, получится ли у нас купить их в январе», — цитирует Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 20 туров АПЛ команда набрала 42 очка и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль».

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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