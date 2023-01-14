Эмери рассказал о проблемах «Астон Виллы» в матче против «Лидса»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победный матч против «Лидса» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы столкнулись с проблемами в первой половине игры, но во втором тайме сыграли лучше. Было трудно справляться с прессингом соперника. Нам надо больше контролировать игру и дольше владеть мячом. Очень важным был второй гол, он позволил вздохнуть чуть свободнее, хотя соперник не сдавался до самого конца матча», — цитирует слова Эмери BBC Sport.

«Астон Вилла» набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 14-й строчке — 17 очков.