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Сегодня, 08:48

Эмери рассказал о проблемах «Астон Виллы» в матче против «Лидса»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победный матч против «Лидса» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы столкнулись с проблемами в первой половине игры, но во втором тайме сыграли лучше. Было трудно справляться с прессингом соперника. Нам надо больше контролировать игру и дольше владеть мячом. Очень важным был второй гол, он позволил вздохнуть чуть свободнее, хотя соперник не сдавался до самого конца матча», — цитирует слова Эмери BBC Sport.

«Астон Вилла» набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 14-й строчке — 17 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Астон Вилла
ФК Лидс
Унаи Эмери
0
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