Эмери рассказал о проблемах «Астон Виллы» в матче против «Лидса»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победный матч против «Лидса» (2:1) в 20-м туре АПЛ.
«Мы столкнулись с проблемами в первой половине игры, но во втором тайме сыграли лучше. Было трудно справляться с прессингом соперника. Нам надо больше контролировать игру и дольше владеть мячом. Очень важным был второй гол, он позволил вздохнуть чуть свободнее, хотя соперник не сдавался до самого конца матча», — цитирует слова Эмери BBC Sport.
«Астон Вилла» набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 14-й строчке — 17 очков.
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Основные источники исследования