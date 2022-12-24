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Эмери: «Я так счастлив, что Мартинес в «Астон Вилле» и что мы вместе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о будущем вратаря Эмилиано Мартинесе.

«Удивительно иметь в распоряжении Эмилиано, который защищает цвета этот клуба. Я знал его раньше в «Арсенале» и работал с ним, я так счастлив, что он здесь и что мы вместе», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентиец может продолжить карьеру в «Баварии», однако на данный момент никаких переговоров не ведется.

В составе сборной Аргентины Мартинес стал чемпионом мира на ЧМ-2022.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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