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Сегодня, 18:36

Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес этим летом может перейти в топ-клуб Англии, сообщает TyC Sports.

По данным источника, 30-летний аргентинец может стать игроком «Тоттенхэма». Лондонцы ищут подходящую замену Уго Льорису.

Трансферная стоимость Мартинеса — 28 миллионов евро. Однако «Астон Вилла» может попросить больше за футболиста. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что в игроке также заинтересован «Реал».

В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за английский клуб и пропустил 33 гола, 7 матчей отстояв на ноль.

ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эмилиано Мартинес
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