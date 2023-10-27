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27 октября, 08:30

Эмилиано Мартинес: «Эмери входит в пятерку лучших тренеров мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о главном тренере команды Унаи Эмери.

«Унаи Эмери сейчас входит в пятерку лучших менеджеров мира». «Астон Вилла хочет выиграть Лигу чемпионов и выиграть трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы что-нибудь выиграем», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября прошлого года. После 9 туров бирмингемцы с 19 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее 51-летний испанец тренировал «Вильярреал», «Арсенал», «ПСЖ», «Севилью», «Спартак», «Валенсию» и «Альмерию».

Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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