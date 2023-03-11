Эмилиано Мартинес объяснил происхождение прозвища «Дибу»

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, почему его называют «Дибу».

«Если вы погуглите «Дибу», он немного рыжий, с пятнами на лице, с немного длинными волосами. Именно так я выглядел в возрасте 12 лет», — цитирует Goal Мартинеса.

Дибу — персонаж из аргентинского мультсериала «Mi Familia es un Dibujo» («Моя семья — это рисунок». — Прим. «СЭ»).

В текущем сезоне Мартинес провел за «Астон Вилллу» 24 игры во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 матчей сыграл на ноль.