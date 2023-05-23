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Сегодня, 15:01

Эмилиано Мартинес: «Готов пойти на понижение зарплаты, если Месси перейдет в «Астон Виллу»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси и Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес пригласил в свой клуб нападающего «ПСЖ» и партнера по национальной команде Лионеля Месси.

«Если Лео освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Буду заманивать его мате, каждые выходные буду готовить для него жаркое. Попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он отлично проведет время. Я соглашусь на понижение зарплаты ради Месси, если это будет необходимо», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются «Барселона» и «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Эмилиано Мартинес
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