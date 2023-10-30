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Сегодня, 23:31

Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмилиано Мартинес.
Фото AFP
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил награду лучшего голкипера года на церемонии вручения «Золотого мяча»-2023.

В борьбе за приз 31-летний голкипер обошел Тибо Куртуа, Аарона Рамсдейла, Доминика Ливаковича, Марк-Андре тер Штегена, Майка Меньяна, Яссина Буну, Андре Онана, Эдерсона и Бриса Самба.

В прошлом году сборная Аргентины с Мартинесом выиграла ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пенальти 4:2). Игрока признали лучшим голкипером турнира.

В текущем сезоне Мартинес провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

 

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» – 2023.

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Сборная Аргентины по футболу
ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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