Энцо Фернандес будет назначен вице-капитаном «Челси» несмотря на расистский скандал

В новом сезоне аргентинский полузащитник Энцо Фернандес будет одним из вице-капитанов «Челси», сообщил в Twitter журналист Гари Джейкоб.

Тренерский штаб принял такое решение несмотря на недопонимание аргентинца с некоторыми из одноклубников в связи с расистским скандалом после финала Кубка Америки-2024.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.