Энцо Фернандес признался, что первые полгода в «Челси» были для него очень сложными

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в первые полгода после перехода в английский клуб.

«Когда я приехал, первые полгода здесь были очень трудными: менялись тренеры, дела клуба шли неважно, появились травмы. Я не был доволен тем, что показывал на поле, затем получил травму, произошло много неблагоприятных событий. Я пытался двигаться дальше и сегодня чувствую себя очень хорошо, команда тоже, и мы надеемся продолжать в том же духе», — приводит ESPN слова Фернандеса.

Фернандес присоединился к «Челси» 31 января 2023 года, подписав восьмилетний контракт. Клуб из Фулема заплатил за аргентинского полузащитника 121 миллион евро, что стало трансферным рекордом для Великобритании.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 21 матч за «Челси» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 8 результативных передач.