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Сегодня, 19:34

Энцо Фернандес: «Будем стремиться вывести «Челси» на новый уровень»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, каких целей он собирается достичь, выступая за новый клуб.

Сегодня, 1 февраля, лондонский клуб сообщил о переходе аргентинского хавбека.

«Это большой клуб, который борется всегда, который побеждал в Лиге чемпионов, и мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень. Для меня произошло много замечательных вещей. Я действительно рад возможности, которую предоставил мне «Челси», и я сделаю все, чтобы достичь целей клуба. Я техничен, у меня четкое понимание игры, хорошие навыки дриблинга и техника удара. Я предлагаю высокий темп и влияние на игру. Я отдам все силы для поддержки своих товарищей по команде, чтобы сделать их еще лучше», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник на данный момент является самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 29 матчей за «Бенфику», 4 гола и 7 результативных передач.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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