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Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 миллион евро.
Таким образом, 22-летний хавбек стал самым дорогим аргентинцем в истории, а также единственным представителем страны, за которого заплатили больше 100 миллионов евро.
Ранее рекорд принадлежал нападающему Гонсало Игуаину, который перешел в «Ювентус» из «Наполи» за 90 миллионов евро.
В топ-5 находятся Анхель Ди Мария, который перешел — из «Реала» в «МЮ» за 75 миллионов евро, а затем из «МЮ» в «ПСЖ» за 63 миллиона евро и Лисандро Мартинес, за которого «МЮ» заплатил «Аяксу» 57,37 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования