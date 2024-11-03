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Мареска о ничьей с «МЮ»: «Я счастлив, потому что знал, насколько тяжелым будет матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.

Игроки «Юнайтед» хотят доказать, что они достаточно хороши. У нового тренера другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому», — цитирует тренера BBC.

«Манкунианцы» набрали 12 очков и занимают 13-е место в таблице АПЛ. Лондонцы с 18 очками поднялись на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал» (18) и «Астон Виллу» (18) по дополнительным показателям.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Энцо Мареска

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