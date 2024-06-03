Энцо Мареска: «Присоединиться к «Челси» — это мечта любого тренера»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свое назначение.

«Челси» объявил о подписании контракта с Мареской 3 июня. Соглашение с 44-летним итальянцем рассчитано до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Присоединиться к «Челси» — одному из крупнейших клубов мира, это мечта любого тренера. Вот почему я так взволнован этим назначением.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом над созданием команды, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков нами гордиться», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Ранее Мареска возглавлял «Лестер». В минувшем сезоне «лисы» под его руководством заняли первое место в чемпионшипе и вышли в АПЛ. До этого Мареска входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».