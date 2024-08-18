Тренер «Челси» Мареска — о поражении от «Ман Сити»: «Мы движемся в правильном направлении»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 1-го тура АПЛ от «Манчестер Сити» (0:2).

Голы у горожан забили Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

«Думаю, что наша команда сыграла хорошо. Мы не любим проигрывать, но я полагаю, что выступили неплохо. Мы играли с лучшей командой в мире и боролись большую часть времени на равных.

Думаю, что сегодня наша игра была лучше, чем предыдущая с миланским «Интером». Для меня совершенно очевидно, что мы совершенствуемся и движемся в правильном направлении», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

В следующем матче чемпионата Англии «аристократы» сыграют в гостях против «Вулверхэмптона» 25 августа.