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4 апреля, 02:41

Мареска: «Если «Челси» хочет стать топ-командой, то нам нужно побеждать и грязным образом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Результат — важная часть, потому что близок конец сезона. В то же время мы пытаемся добиваться результатов, играя так, как хотим. Если мы хотим стать топ-командой, нам нужно побеждать грязным, уродливым образом, и я вполне счастлив.

В целом, я думаю, это было очень хорошее выступление. Я думаю, мы заслужили победу над «Тоттенхэмом», мы создали достаточно моментов уже в первом тайме, чтобы забить. В последние 10 минут команда продемонстрировала усилия, сплоченность, дух, и это то, что нам нужно.

Если мы попадем в Лигу чемпионов, то только результаты будут важны, но хочется видеть и как мы улучшаемся с каждым днем, и я вижу, что команда становится все лучше и лучше», — цитирует BBC Мареску.

«Челси» набрал 52 очка и поднялся на 4-е место. «Тоттенхэм» с 34 очками — на 14-й строчке.

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Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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