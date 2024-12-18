Мареска — о ситуации с Мудриком: «Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал положительный допинг-тест вингера команды Михаила Мудрика.

«У нас есть заявление от клуба. Добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Мы предлагаем общую поддержку. Он игрок «Челси». Это мой долг — быть в контакте с ним», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

О положительном допинг-тесте футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация.

В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 15 матчей, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.