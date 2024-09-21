Мареска — о дубле Джексона: «Он усердно работает с тех пор, как я пришел»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ.

«Это была хорошая игра и хороший результат. Нам есть что улучшать, мы можем лучше атаковать и защищаться, но в целом движемся в правильном направлении. Мы на все 100 процентов довольны Николасом Джексоном. Он усердно работает с тех пор, как я пришел. Очки важны, но в данный момент самое главное — это то, как мы прогрессируем. Мы движемся в правильном направлении, но многие вещи мы можем делать лучше», — приводит слова Марески ВВС.

«Челси» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата Англии.