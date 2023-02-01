Энцо подпишет с «Челси» контракт до 2031 года

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок переходу в «Челси». По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб подпишет с Энцо контракт до 2031 года.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 22-летнего аргентинца 120 миллионов евро, что станет рекордом для АПЛ. Ранее самым рекордным трансфером был переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

В этом сезоне Энцо сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.