Энцо подпишет с «Челси» контракт до 2031 года

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Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок переходу в «Челси». По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб подпишет с Энцо контракт до 2031 года.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 22-летнего аргентинца 120 миллионов евро, что станет рекордом для АПЛ. Ранее самым рекордным трансфером был переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.
В этом сезоне Энцо сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования