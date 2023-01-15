Энди Коул прокомментировал переход Вегорста в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал переход Ваута Вегорста на правах аренды в английский клуб.

«Вау! Когда я услышал об этом, был удивлен не меньше других.

Знаю, что он забил пару голов на чемпионате мира и играл на правах аренды в Турции, но у него был совершенно отвратительный период в «Бернли», — цитирует игрока Manchester Evening News.

Контракт игрока с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона АПЛ. 30-летний голландец перешел из «Бернли».