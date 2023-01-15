Энди Коул прокомментировал переход Вегорста в «Манчестер Юнайтед»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал переход Ваута Вегорста на правах аренды в английский клуб.
«Вау! Когда я услышал об этом, был удивлен не меньше других.
Знаю, что он забил пару голов на чемпионате мира и играл на правах аренды в Турции, но у него был совершенно отвратительный период в «Бернли», — цитирует игрока Manchester Evening News.
Контракт игрока с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона АПЛ. 30-летний голландец перешел из «Бернли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования