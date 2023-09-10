Энди Коул — о Марсьяле: «Он играет за «МЮ» уже 8 лет, но не забил даже 100 голов, это невероятно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выступил с критикой в адрес форварда манкунианцев Антони Марсьяля.

«Марсьяль играет за «Манчестер Юнайтед» уже 8 лет, но он даже не забил 100 голов. Это невероятно. Он центральный нападающий «Манчестер Юнайтед», и он играл в нескольких фантастических командах. Его лучший результат за сезон – 17 голов в чемпионате.

У него было более чем достаточно времени и возможностей показать «Юнайтед», насколько он хорош, но, к сожалению, он не смог этого сделать», – приводит слова Коула Sportskeeda.

27-летний француз выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Он провел за команду 301 матч, забил 88 мячей и сделал 53 голевые передачи.

В текущем сезоне Марсьяль трижды выходил на поле в АПЛ, не отметившись результативными действиями.