Энди Коул: «Осимхен может стать долгосрочным вариантом для «МЮ»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен идеально подойдет английскому клубу.
«Думаю, что Виктор Осимхен в «Наполи» очень хорош и может стать долгосрочным вариантом для «МЮ». Вопрос в том, готов ли «Наполи» отпустить его. Он подвижный, у него хороший прием мяча, он забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру против «Ливерпуля», где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам», — приводит слова Коула Metro.
Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезона на его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах.
Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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