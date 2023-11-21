Энди Коул сравнил Рэшфорда с Месси и Роналду: «Лионель и Криштиану никогда не брали отпуск на сезон»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о форме форварда манкунианцев Маркуса Рэшфорда.

«Его форма была феноменальной в прошлом сезоне, но если вы посмотрите на его игру за два года до этого, то увидите, что она была похожа на ту, которую он показывает сейчас. Такие фрики, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, никогда не брали отпуск на сезон. Около 20 лет на высшем уровне, и они ни разу не брали сезонный отпуск.

Вот каким нужно быть, чтобы играть на таком элитном уровне. Только Маркус знает, что происходит у него в голове. Его форма за последние 4-5 лет была нестабильной. Если бы на моем счету был один гол в 16 матчах, то я бы сразу вернулся к основам — к тому, как я тренируюсь, как играю в завершении. Я сделал бы все возможное, чтобы вернуть себе форму», — приводит слова Коула Betfred.

В текущем сезоне 26-летний англичанин забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Летом он продлил контракт с «МЮ» до 2028 года.