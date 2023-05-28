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Сегодня, 11:52

Энди Коул: «Холанн побил мой рекорд по голам в АПЛ? Мне наплевать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Энди Коул высказался о том, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн превзошел его по голам за сезон в АПЛ.

«Мне наплевать. Я честен. Никоим образом, ни в какой форме не обижаюсь на то, что кто-то бьет рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют чтобы их превосходить. Люди говорят, что я должен быть разочарован. Почему? Потому что кто-то забил больше голов, чем я? Кому-то понадобилось 20 лет, чтобы подобраться так близко. Буду ли я думать перед сном: «О Боже, кто-то побил мой рекорд»? Нет, я снимаю шляпу и приветствую его. Он сделал это в команде, которая создает много моментов. В какой-то момент все рекорды обновляются», — сказал Коул в интервью Daily Mail.

Холанн забил 36 голов в текущем сезоне АПЛ и превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за чемпионат.

Алан Ширер
Энди Коул
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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