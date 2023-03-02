Эрик тен Хаг доволен игрой Гарначо в матче «МЮ» против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру полузащитника команды Алехандро Гарначо, который забил один из трех голов в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Вест Хэма» (3:1).

«Отличный гол, заметно, как он становится все опаснее по ходу игры, он был настоящей угрозой, его было трудно остановить. Вообще, он здорово настроился на последние полчаса игры, и я был уверен, что мы выиграем матч», — цитирует тен Хага BBC Sport.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится в «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.