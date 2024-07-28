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Тен Хаг — о матче с «Арсеналом»: «На мой взгляд, в первом тайме «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Арсенала».

Игра прошла на арене «СоФИ Стэдиум» в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев.

«Я думаю, что обе команды показали очень хороший уровень игры для третьей недели предсезонки, но, на мой взгляд, в первом тайме мы выглядели лучше. Мы забили очень хороший гол — отличный пас Рашфорда и хорошее завершающее движение Хейлунна, я был очень этим доволен. Мы также создали еще несколько неплохих моментов, но потом пропустили гол. В целом команда сыграла хорошо, и мы могли остановиться на ничьей в этой встрече», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова тен Хага.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» 1 августа проведет против «Бетиса». В 1-м туре АПЛ 16 августа команда тен Хага встретится с «Фулхэмом».

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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