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Сегодня, 13:31

Эрик тен Хаг назвал Фернандеша примером для всех игроков «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре футболиста своей команды Бруну Фернандеша.

«Бруну способен справляться с по-настоящему серьезной нагрузкой и может выдержать много матчей. Он настоящий пример для всей команды», — цитирует тен Хага Goal.

В этом сезоне Фернандеш провел за «МЮ» 35 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Мануэл Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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