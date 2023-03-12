Эрик тен Хаг не стал обсуждать трансферы «МЮ» раньше времени

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о подготовке команды к летнему трансферному окну.

«Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Нужно фокусироваться на процессе. То, что делают остальные, нас не касается. Мы должны улучшать нашу игру, каждый игрок должен становиться лучше. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать и делать это от матча к матчу», — цитирует тренера Goal.com.