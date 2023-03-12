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Сегодня, 13:16

Эрик тен Хаг не стал обсуждать трансферы «МЮ» раньше времени

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о подготовке команды к летнему трансферному окну.

«Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Нужно фокусироваться на процессе. То, что делают остальные, нас не касается. Мы должны улучшать нашу игру, каждый игрок должен становиться лучше. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать и делать это от матча к матчу», — цитирует тренера Goal.com.

После 25 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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