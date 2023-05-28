Тен Хаг — о Кубке Англии: «Мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

«Я говорил, что мы хотим выигрывать трофеи, когда пришел сюда год назад. Один мы взяли, а теперь будем стремимся на вершину. Мы создаем проект, речь не об одном, а о двух-трех годах. Выигрыш трофея важен для каждого игрока. В нашей команде не так много игроков, которые выигрывали Кубок Англии. Кубок Англии — это нечто грандиозное. Этот турнир известен во всем мире. У нас есть возможность выиграть его. Мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Финал Кубка Англии состоится 3 июня. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».