Сегодня, 13:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.
«Я говорил, что мы хотим выигрывать трофеи, когда пришел сюда год назад. Один мы взяли, а теперь будем стремимся на вершину. Мы создаем проект, речь не об одном, а о двух-трех годах. Выигрыш трофея важен для каждого игрока. В нашей команде не так много игроков, которые выигрывали Кубок Англии. Кубок Англии — это нечто грандиозное. Этот турнир известен во всем мире. У нас есть возможность выиграть его. Мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Финал Кубка Англии состоится 3 июня. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».