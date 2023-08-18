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Сегодня, 16:55

Эрик тен Хаг прокомментировал несостоявшийся переход Магуайра в «Вест Хэм»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о несостоявшемся трансфере Гарри Магуайра в «Вест Хэм».

«Я счастлив, что Гарри с нами. Нам нужна отличная команды. У нас есть четыре хороших центральных защитника, а если посчитать Люка Шоу, то пять. Мы нуждаемся в них, потому что в новом сезоне нам предстоит сыграть 50-60 матчей в сезоне», — цитирует тренера «Манчестер Юнайтед» Mirror.

Сообщалось, что в этом сезоне футболист может стать игроком «Вест Хэма». Однако трансфер не состоялся.

Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 - : -
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
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20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
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