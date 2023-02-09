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Сегодня, 04:58

Тен Хаг — о ничьей с «Лидсом»: «Смешанные чувства»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Смешанные чувства. Конечно, в концовке мы были рады добыть очко, но при этом потеряли два очка. Это очень плохое начало матча, что недопустимо. Мы создали отличные моменты. Дважды Гарначо. Забитцер. Удар головой Рафаэля. До перерыва мы должны были сравнять счет. В то же время мы забили два отличных командных гола», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».

8&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лидс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»