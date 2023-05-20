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20 мая, 21:42

Тен Хаг: «Мы не давали «Борнмуту» дышать 25 минут, но должны были забить еще раз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

«Единственная критика — это то, что мы не смогли переломить ход игры, должны были забить еще раз. Каземиро забил отличный гол. Мы прижали их назад, не давали им дышать в первые 25 минут. Мне все равно, что происходит в Ливерпуле, главное — это мы. Мы должны делать свою работу», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Борнмут» находится на 14-й строчке (39).

ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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