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26 февраля, 22:43

Тен Хаг: «Мы продолжаем возвращать клуб на путь к трофеям»

Виталий Косик
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Самое главное — мы должны были выиграть первый трофей. Мы получим от этого много вдохновения, но также это добавит больше уверенности в том, что мы можем это делать. Мы все еще продолжаем возвращать «Манчестер Юнайтед» туда, где эта команда должна быть, — на путь к завоеванию трофеев, и теперь мы стали обладателем первого из них», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Это первый трофей «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эрик тен Хаг
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