Тен Хаг о травме Рэшфорда: «Это из-за календаря — не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал травму нападающего Маркуса Рэшфорда, которую он получил в матче против «Эвертона» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

Рэшфорд получил травму во втором тайме и хромал, когда уходил с поля.

«Это опять же связано с календарем — не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней. Мы должны защищать наших игроков», — приводит слова тен Хага utdreport.

«МЮ» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ, обогнав «Ньюкасл» (53 очка и один матч в запасе).