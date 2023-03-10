Эрик тен Хаг: «Эриксен еще сыграет в этом сезоне, это точно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о восстановлении полузащитника Кристиана Эриксена.

«Эриксен еще сыграет в этом сезоне, это точно. Но я не могу сейчас сказать, когда его ожидать. Его реабилитация проходит хорошо. Все идет по плану, определенно мы его увидим. Но не раньше международного перерыва», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

30-летний датчанин будет отсутствовать до конца апреля — начала мая из-за травмы лодыжки.

В сезоне-2022/23 Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.