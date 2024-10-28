Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:52
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинул свой пост, сообщается на официальном сайте манкунианцев.
«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.
Временным исполняющим обязанности главного тренера стал экс-форвард команды Руд ван Нистелрой, который с лета входил в штаб тен Хага.
27 октября «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ. С 11 очками команда занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-й в таблице общего этапа Лиги Европы.
Тен Хаг возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.