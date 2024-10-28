Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинул свой пост, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.

Временным исполняющим обязанности главного тренера стал экс-форвард команды Руд ван Нистелрой, который с лета входил в штаб тен Хага.

27 октября «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ. С 11 очками команда занимает 14-е место в чемпионате Англии и идет 21-й в таблице общего этапа Лиги Европы.

Тен Хаг возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.