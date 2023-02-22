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Сегодня, 18:34

Эрик тен Хаг встретился с Алексом Фергюсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел встречу с легендарным экс-наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

Специалисты встретились в одном из ресторанов вечером во вторник, 21 февраля. Совместную фотографию тен Хага и Фергюсона выложил в соцсетях Оливер Критчлоу.

Алекс Фергюсон (слева) и Эрик тен Хаг. Фото Соцсети
Алекс Фергюсон (слева) и Эрик тен Хаг.
Фото Соцсети

Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, под его руководством команда 13 раз выигрывала чемпионат Англии, 10 раз становился обладателем Суперкубка и 5 раз — Кубка страны, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Эрик тен Хаг стал главным тренером «МЮ» в июне 2022 года. В четверг, 23 февраля команда проведет ответный матч стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны». Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Эрик тен Хаг
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