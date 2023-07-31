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Сегодня, 16:12

Тен Хаг: «Никто, кроме «Манчестер Сити», не может говорить о борьбе за титул АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за титул АПЛ в сезоне-2023/24.

«Думаю, во время предсезонки не стоит говорить об этом. Полагаю, что никто в АПЛ не может вести такие разговоры — кроме, возможно, «Манчестер Сити», потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз. Любой другой клуб прежде всего должен бороться за место в топ-4, и только после этого можно сконцентрироваться на топ-2. Тогда, возможно, появится шанс побороться за этот трофей, но о таком достижении мы пока не говорим», — приводит слова тен Хага The Athletic.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В минувшем розыгрыше АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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