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Сегодня, 21:38

Тен Хаг: «Де Хеа останется, но он не всегда будет основным»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Де Хеа останется, но я не могу сказать, что он всегда будет главный кандидатом на роль основного голкипера команды. Я говорю это потому, что в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», конкуренция должна быть всегда, на всех позициях. Игра ногами — это не просто моя прихоть, это скорее то, чего требует современный топ-футбол. Если вы наблюдаете за самыми крупными командами, вы видите, что они умеют играть от обороны и использовать своего вратаря как дополнительного футболиста в защите. В противном случае соперникам очень просто оказать на вашу команду давление. Де Хеа должен был стать лучше в этом, и в ряде игр он продемонстрировал прогресс», — приводит слова тен Хага The Times.

В прошедшем сезоне на счету де Хеа 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых он пропустил 43 гола.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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