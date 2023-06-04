Тен Хаг — о финале Кубка Англии: «Разочарован, но горжусь командой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити» (1:2).

«Конечно, я разочарован, мы все разочарованы. Но горжусь командой. Мы пропустили два легких гола, но в остальным действовали хорошо, организованно, чувствовался командный дух. Мы показали свой характер. Это поражение сделает нас лучше, этот тест мы не прошли, но извлекли из него пользу», — цитирует слова тен Хага BBC Sport.

«Ман Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.