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Сегодня, 08:15

Тен Хаг: «МЮ» должен реализовывать моменты и быть хладнокровнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды матче 28-го тура АПЛ от «Брайтона» (0:1).

«У нас были явные моменты. Отличные возможности, один гол надо было забивать. Мы должны более решительно действовать в моментах, которые создали в первом тайме. В концовке мы подарили гол, а этого не должно происходить. Также немного не повезло, потому что судьи не назначили штрафной перед угловым. Дело не в судьях, мы должны реализовывать моменты, быть более хладнокровными и не допускать ошибок, которые мы допустили на последних секундах. Все в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлекли уроки из матча и должны двигаться дальше», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками остался на четвертом месте в АПЛ, упустив шанс подняться на третью строчку. «Брайтон» с 55 очками поднялся на восьмое место.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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