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Сегодня, 09:10

Тен Хаг: «Рэшфорд стал увереннее в себе. Очевидно, что он находится в хорошей форме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Я не Гарри Поттер, Он просто стал увереннее. Маркус боролся за это, он вкладывался в это. Конечно, с моим тренерским штабом мы привносим структуру, особенно в манере игры. Это помогает Маркусу грамотно планировать распорядок дня, и правильно занимать позицию на поле. Но, в конце концов, все зависит от него, и когда у игрока есть уверенность, тогда я убежден в верности методов нашей работы. Но на игрока влияет окружение, при правильно построенном процессе работы он может поддерживать оптимальную форму. Очевидно, что Маркус находится в очень хорошей форме. День за днем, от тренировки к тренировке, от игры к игре», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд сыграл за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 20 матчей.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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