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Сегодня, 16:08

Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забить 20 голов в АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Точно спрогнозировать будет сложно. Но, думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ. На чемпионате мира он забил 3 гола, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить большое количество мячей в премьер-лиге», — приводит слова тен Хага The Guardian.

На ЧМ-2022 Рэшфорд принял участие в пяти встречах за сборную Англии и отличился тремя забитыми голами. Его команда покинула мировое первенство после поражения от Франции (1:2) в четвертьфинале турнира.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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