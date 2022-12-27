Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забить 20 голов в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Точно спрогнозировать будет сложно. Но, думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ. На чемпионате мира он забил 3 гола, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить большое количество мячей в премьер-лиге», — приводит слова тен Хага The Guardian.

На ЧМ-2022 Рэшфорд принял участие в пяти встречах за сборную Англии и отличился тремя забитыми голами. Его команда покинула мировое первенство после поражения от Франции (1:2) в четвертьфинале турнира.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.